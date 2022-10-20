ВСУ обстреляли Муром в Белгородской области — военкор | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 13:50 ВСУ обстреляли Муром в Белгородской области — военкор Военный корреспондент Коц сообщил об обстреле Мурома в Белгородской области

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Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц сообщил об обстреле Мурома в Белгородской области. Об этом он написал в своем Telegram.

«Идет обстрел населенного пункта Муром Шебекинского района Белгородской области», — заявил Коц.

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Белгородская область регулярно обстреливается украинскими силами. Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины ударили по городу Шебекино, пострадали два человека.

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По словам губернатора, мужчина получил ранение в грудную клетку, он находился в тяжелом состоянии. Также пострадала женщина, ее доставили в районную ЦРБ. Проблемы с электричеством 19 октября возникли в Белгороде, там загорелся трансформатор. Однако местные власти уверили, что это никак не связано с атакой ВСУ. Электроснабжение уже восстановили.

На прошедшей неделе украинская ракета попала в дом в центре Белгорода. Никто не пострадал, но здание частично оказалось повреждено, людей из многоэтажки эвакуировали.