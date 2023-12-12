12 декабря 2023, 13:30
Депутата Госдумы Савченко задержали в Москве
Shot: депутата ГД Савченко задержали в Москве из-за подделанных номеров машины
В Москве на проспекте Маршала Жукова полиция остановила автомобиль депутата Госдумы Олега Савченко и заявила, что машина находится в розыске по уголовному делу. Парламентарий хотел оставить транспорт и отправиться на пленарное заседание, но его силой затолкали в служебное авто и отвезли в отдел, передал Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, инцидент произошел в конце октября. Депутата остановил патруль Росгвардии и силой доставил в отдел. Его продержали там час и 15 минут, но обвинений против него так и не выдвинули. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что пошли по ложному следу.
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По предварительной информации, неизвестные задублировали госномера, поэтому машину парламентария внесли в список розыска.
Савченко обратился в Генпрокуратуру из-за неправомерных действий и нарушения депутатской неприкосновенности.
Ранее бывшего депутата Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск. Его подозревают в мошенничестве.
Депутаты
Москва 2023
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