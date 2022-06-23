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    23 июня 2022, 09:04

    Депутат Журавлев не справился с управлением мотоцикла и попал в ДТП — СМИ

    «112»: депутат Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте

    Наза Салех Захи

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев не смог справиться с управлением мотоцикла на Кутузовском проспекте в Москве. Он получил травмы и попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

    По данным издания, член фракции ЛДПР ехал на мотоцикле марки BMW. Он в какой-то момент не справился с управлением и упал вместе с транспортным средством.

    Депутата с переломом ключицы доставили в больницу. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту затруднилось. Сотрудники правоохранительных органов на час перекрыли две полосы.