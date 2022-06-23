Депутат Госдумы Алексей Журавлев не смог справиться с управлением мотоцикла на Кутузовском проспекте в Москве. Он получил травмы и попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, член фракции ЛДПР ехал на мотоцикле марки BMW. Он в какой-то момент не справился с управлением и упал вместе с транспортным средством.

Депутата с переломом ключицы доставили в больницу. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту затруднилось. Сотрудники правоохранительных органов на час перекрыли две полосы.