Происшествия 26 декабря 2022, 15:52 Депутат Заксобрания Владимирской области Антов выпал из окна отеля в Индии и погиб Глава парламента Владимирской области Картухин подтвердил гибель Антова в Индии

Читать 360tv в

Депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов погиб во время отдыха в Индии. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента Вячеслав Картухин. Он подтвердил новость о смерти депутата в Telegram-канале.

«В результате трагических обстоятельств из жизни ушел наш коллега», — написал Картухин.

Реклама

Он отметил, что Антов занимался не только политикой. Картухин написал, что погибший был успешным предпринимателем и меценатом. Вице-спикер парламента Владимирской области выразил соболезнования родным и близким Антова от лица членов фракции «Единая Россия».

Реклама

Обстоятельства гибели депутата пока не сообщаются. Однако СМИ Индии рассказали, что Антов выпал из окна третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша. Об этом сообщили журналисты издания NDTV.

Антов прибыл в Индию на отдых. Двадцать второго декабря ему исполнилось 65 лет. В этот же день в том же отеле нашли тело попутчика депутата — Владимира Быданова.