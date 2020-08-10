Депутат заявил, что к протестам в Минске может быть причастен Запад
В воскресенье, 9 августа, прошли выборы президента республики. После закрытия основной части избирательных участков и объявления предварительных результатов, указывающих на победу действующего лидера страны Александра Лукашенко, в стране прошел ряд протестов.
По мнению Калашникова, акции были заранее спланированы заинтересованными в этом сторонами, информирует радио «Говорит Москва».
«Я думаю, что это намек на ту самую третью сторону, которая 25 лет Лукашенко не устраивала, а именно — Польша, Литва, Запад в лице этих стран и так далее. Это готовилось ими», — заявил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии. Он считает, что это необходимо после сообщений СМИ о применении силы в отношении граждан республики.