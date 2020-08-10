Депутат заявил, что к протестам в Минске может быть причастен Запад

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что к протестам в Минске может быть причастен Запад.

В воскресенье, 9 августа, прошли выборы президента республики. После закрытия основной части избирательных участков и объявления предварительных результатов, указывающих на победу действующего лидера страны Александра Лукашенко, в стране прошел ряд протестов.

По мнению Калашникова, акции были заранее спланированы заинтересованными в этом сторонами, информирует радио «Говорит Москва».

«Я думаю, что это намек на ту самую третью сторону, которая 25 лет Лукашенко не устраивала, а именно — Польша, Литва, Запад в лице этих стран и так далее. Это готовилось ими», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии. Он считает, что это необходимо после сообщений СМИ о применении силы в отношении граждан республики.