Депутат, у которой подозревали COVID-19, умерла в Екатеринбурге

«У Лены оторвался тромб, прежде у нее подозревали коронавирус», — заявил он.

В комментарии Znak.com Володин добавил, что коллега лежала в палате с сердечниками. У нее давно наблюдались проблемы с сердцем. Специалисты проведут экспертизу и выяснят, был ли у женщины коронавирус.

Е1.Ru напомнило, что ГКБ № 6 — медучреждение, которое одно из первых перепрофилировали в госпиталь для лечения больных с COVID-19. Сейчас туда привозят тех, у кого подтвердился вирус или кому диагноз поставили предварительно.

Дерягиной было 64 года. Она являлась депутатом местной думы с 2005 года. Дерягина входила в комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, а также в комиссию по бюджету и экономической политике.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверил более восьми тысяч россиян из трех регионов на иммунитет к коронавирусу.