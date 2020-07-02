    02 июля 2020, 08:21

    Депутат, у которой подозревали COVID-19, умерла в Екатеринбурге

    Наза Салех Захи

    Член Екатеринбургской думы Елена Дерягина умерла в городской больнице № 6. Ее не стало рано утром в четверг. У парламентария подозревали коронавирусную инфекцию. Об этом порталу E1.RU рассказал спикер гордумы Игорь Володин.

    «У Лены оторвался тромб, прежде у нее подозревали коронавирус», — заявил он.

    В комментарии Znak.com Володин добавил, что коллега лежала в палате с сердечниками. У нее давно наблюдались проблемы с сердцем. Специалисты проведут экспертизу и выяснят, был ли у женщины коронавирус.

    Е1.Ru напомнило, что ГКБ № 6 — медучреждение, которое одно из первых перепрофилировали в госпиталь для лечения больных с COVID-19. Сейчас туда привозят тех, у кого подтвердился вирус или кому диагноз поставили предварительно.

    Дерягиной было 64 года. Она являлась депутатом местной думы с 2005 года. Дерягина входила в комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, а также в комиссию по бюджету и экономической политике.

    Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверил более восьми тысяч россиян из трех регионов на иммунитет к коронавирусу.