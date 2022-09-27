Депутат Цивилев заявил о необходимости ввести в школах регулярное полицейское дежурство | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 04:55 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Цивилев заявил о необходимости ввести в школах регулярное полицейское дежурство

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В связи с участившимися случаями стрельбы в учебных заведениях возникла необходимость ввести постоянное полицейское дежурство. Таким предложением поделился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам политика, усилий сотрудников частных охранных предприятий недостаточно. Он подчеркнул, что из-за большой проходимости в школах обычный охранник не способен выявить преступника.

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«Даже если всем родителям и ученикам раздать магнитные ключи, то они окажутся бесполезными: утром поток такой плотный, что дверь попросту не закрывается», — пояснил Цивилев.

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