Происшествия 26 декабря 2023, 12:02 Депутат раскрыла возможные цели ракетной атаки ВСУ по Феодосии Депутат Журова назвала удар ВСУ по Феодосии демонстрацией для спонсоров Украины

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Удар боевиков ВСУ по Феодосии является демонстрацией для спонсоров Украины. Об этом «Ленте.ру» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее мнению, ВСУ попытались показать, что они могут достать до территории Крыма и нанести удар по российскому городу. Депутат добавила, что украинские боевики ранее уже обстреливали Донбасс, но западным кураторам атака по Феодосии может показаться более резонансной темой.

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«Такие ситуации, как Крымский мост, и вообще, когда что-то происходит в Крыму — это все-таки более резонансно», — указала Журова.

Ранее украинская армия нанесла ракетный удар по порту в Феодосии. На территории гавани произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов и видели дым в районе порта.

Из-за атаки ВСУ пострадал десантный корабль «Новочеркасск». Средства ПВО сбили в 125 километрах северо-восточнее Николаева два украинских бомбардировщика Су-24.