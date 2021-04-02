Депутат предложил ГИБДД отслеживать автоблогеров в социальных сетях

Депутат предложил создать специальное подразделение, которое будет отвечать за контроль людей, которые выкладывают в Сеть собственные дорожные нарушения. По его словам, такие вещи необходимо отслеживать.

Он также заметил, что в Российском законодательстве есть достаточно способов, чтобы таких блогеров было возможно привлечь к какой-либо ответственности, рассказал депутат Вячеслав Лысаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что надо уже Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявлять таких вот ухарей, выкладывающих, в том числе, и видео своих художеств: езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше — дело техники, как их поймать и наказать», рассказал член Госдумы.

Ранее стало известно, что пранкер Эдвард Бил врезался в четыре автомобиля в центре Москвы. Одна из женщин получила значительные увечья. Дептранс рассказал, что виновный имеет большой список штрафов, их у него 566 за нарушение правил на дороге.