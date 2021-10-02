В Абхазии депутат парламента устроил стрельбу из автомата Калашникова рядом со зданием МВД республики, сообщили в пресс-службе ведомства. С места происшествия стрелок скрылся.

Выстрелы раздались в ночь с 30 сентября на 1 октября. Депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к контрольно-пропускному пункту министерства на служебном автомобиле Hyundai.

«Выйдя из салона, <…> из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия — автомата конструкции „Калашникова“ — Ардзинба произвел 20 выстрелов в воздух и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении», — уточнили в МВД, добавив, что во время стрельбы парламентарий нецензурно ругался.

У входных ворот МВД Абхазии в ходе осмотра нашли и изъяли 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 миллиметра.

Данные о пострадавших не приводятся.