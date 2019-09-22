Российский депутат сбил ребенка под Белгородом

Более 20 россиян пострадали в аварии с автобусом в Турции Подробнее

ДТП произошло вечером 21 сентября на перекрестке улиц Советская и Ленина в городе Губкине. Михайлов ехал на Mercedes-Benz и сбил 13-летнего подростка. На место аварии сразу же приехали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи, которые забрали мальчика в больницу. Сейчас ему помогают медики.

Позже на портале города появилась официальная информация, согласно которой, депутат уже дал все объяснения полиции и прошел необходимые экспертизы. Тесты подтвердили, что на момент ДТП Михайлов был в трезвом состоянии.

«Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП», — сказано в сообщении.