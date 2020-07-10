10 июля 2020, 16:50
Депутат народного собрания Ингушетии задержан по делу о хищении 17 млн рублей
Якуб Белхороев, депутат Народного собрания Ингушетии, задержан. Его подозревают в хищении 17 миллионов рублей из республиканского Фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщил «Интерфакс».
По версии следствия, он по фиктивным документам оформил инвалидность на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте, написало ИА Nation News.