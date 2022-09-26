Депутат Колунов призвал устанавливать металлоискатели на входах в школы | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Колунов призвал устанавливать металлоискатели на входах в школы

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Безопасность в школах нужно укреплять, что в очередной раз стало ясно после трагедии в Ижевске. Стоит обсудить возможность установки металлоискателей на выходах во все учебные заведения, сказал в интервью РИАМО депутат Госдумы Сергей Колунов.

Вопросы безопасности школ будут обсуждать в нижней палате российского парламента, подчеркнул депутат.

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«В сегодняшней ситуации необходимо обратиться ко всем руководителям школьных и дошкольных образовательных учреждений. Прежде всего тот человек, который сидит на входе, должен быть реальным контролером за всеми, кто хочет попасть на территорию школы. Во-вторых, стоит решить вопрос установки рамок-металлоискателей во всех — даже в малочисленных — учебных заведениях», — сказал он.

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Утром 26 сентября мужчина ворвался в здание школы в Ижевске и открыл стрельбу. Погибли 15 человек, в том числе дети. Преступник покончил с собой.

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