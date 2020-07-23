23 июля 2020, 13:38
Депутат из Украины насмерть сбил мотоциклиста в Закарпатье
Депутат Виноградовского районного совета Украины Иван Удут насмерть сбил мотоциклиста в Закарпатье в четверг, 23 июля.
Уточняется, что мужчина ехал за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser. Во время движения машина столкнулась с мотоциклом. Водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Представители правоохранительных органов приехали на место аварии. В настоящий момент выясняются детали произошедшего, пишет ИА Nation News.
По данным СМИ, депутат во второй раз попадает в смертельное ДТП. В 90-е годы он якобы избежал наказания после аварии.