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    23 июля 2020, 13:38

    Депутат из Украины насмерть сбил мотоциклиста в Закарпатье

    Полина Петрова

    Депутат Виноградовского районного совета Украины Иван Удут насмерть сбил мотоциклиста в Закарпатье в четверг, 23 июля.
    Депутат из Украины насмерть сбил мотоциклиста в Закарпатье

    Уточняется, что мужчина ехал за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser. Во время движения машина столкнулась с мотоциклом. Водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Представители правоохранительных органов приехали на место аварии. В настоящий момент выясняются детали произошедшего, пишет ИА Nation News.

    По данным СМИ, депутат во второй раз попадает в смертельное ДТП. В 90-е годы он якобы избежал наказания после аварии.

    Новости SMI.FM