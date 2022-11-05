Депутат Хинштейн призвал исключить из партии владельца кафе в Костроме, если он виноват в пожаре | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 18:30 Депутат Хинштейн призвал исключить из партии владельца кафе в Костроме, если он виноват в пожаре Депутат Хинштейн: если хозяин кафе в Костроме виноват в пожаре, его надо выгнать из партии РИА "Новости"

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал исключить из партии владельца кафе «Полигон» в Костроме Ихтияра Мирзоева, если в пожаре «есть хоть малая толика его вины». Пост появился в Telegram-канале Хинштейна.

Мирзоев — депутат Костромской облдумы, член фракции «Единая Россия». В случае если докажут его вину, парламентария нужно не только привлечь к ответственности, но и лишить мандата, считает Хинштейн.

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СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что эвакуационные выходы в кафе были заперты. Очевидцы в беседе с «360» подтвердили, что эвакуация не была легкой, люди вынуждены были выламывать двери и окна, начались давка и истерика. Житель Костромы Андрей Кузьмин, случайно оказавшийся у пожарного выхода, помог вывести десятки посетителей.

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Прокуратура Костромы настаивает на возбуждении уголовного дела о халатности. По факту пожара уже завели дела о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Секретарь костромского отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин также призвал провести «тотальную тщательную проверку» и при необходимости заставить ответить по закону всех виновных, в том числе собственника кафе, написал ТАСС.