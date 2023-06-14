Важное 14 июня 2023, 11:55 Депутат Делимханов получил ранения в зоне СВО Госдума подтвердила ранение депутата Делимханова в зоне СВО РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Адам Делимханов ранен, но жив. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента России телеканалу «Звезда».

Данных о том, в каком состоянии находится парламентарий и где именно он пострадал, пока нет. Ранее средства массовой информации Украины сообщали, что он якобы погиб в Запорожской области.

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Сам Делимханов еще день назад писал в своем Telegram-канале, что посетил в Белгородскую область для встречи с губернатором Вячеславом Гладковым, руководством областного управления Росгвардии, представителями Минобороны.

«Обсудили вопросы противодействия диверсионным вылазкам нацистов и сатанистов в приграничных районах», — сообщил он.

По его словам, в регионе для этого будут находиться бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России. Адам Делимханов является ближайшим соратником главы Чечни Рамзана Кадыров. Последний заявил в своем Telegram-канале, что не может выйти с депутатом на связь.