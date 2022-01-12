12 января 2022, 03:58
Депутат Бурматов призвал найти виновных в убийстве лошадей на Алтае
Депутат Владимир Бурматов в разговоре с Life прокомментировал происшествие на Алтае, где неизвестные застрелили 53 лошади, которые находились на свободном выпасе. Он призвал найти и наказать виновных.
«Даже беглый анализ истории показывает, что массовое убийство животных — это само по себе уже тяжелое преступление. Во-вторых, там ущерб в особо крупных размерах причинен. <…> Третье — надо еще проверить использование огнестрельного оружия», — отметил депутат.
Он добавил, что такое могла совершить группа лиц по предварительному сговору. Если не задержать злоумышленников, это может стать не последним их преступлением.