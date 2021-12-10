Депутат Белик назвал разведкой ситуацию с украинским кораблем у Керченского пролива

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с украинским кораблем возле Керченского пролива. По его мнению, это была проверка со стороны украинских властей.

«Не думаю, что у Украины был план пересечь российские территориальные воды. Им было интересно, до какой красной линии можно доходить, но российские пограничники очень четко обозначили свою позицию в нескольких милях от территориальных вод России и потребовали изменить курс», — сказал Белик.

Он добавил, что это было «провокационной разведкой», которая показала, что Россия не подпустит Украину к своим территориальным водам.