Происшествия 20 августа 2023, 16:58 Дептранс заявил о работе «Марьиной Рощи» на БКЛ в штатном режиме Дептранс: станция «Марьина Роща» на БКЛ работает штатно РИА «Новости»

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Станция «Марьина Роща» БКЛ работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта столицы. По данным ведомства, поезда следуют согласно графику.

Из-за обильных осадков в вестибюль станции днем 20 августа начала поступать вода. Место протечки огородили.

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В департаменте заверили, что проходу пассажиров ничего не мешало. Воду оперативно убирали работники.

«В настоящее время поступление воды прекратилось», — заключили в пресс-службе.

Днем на Москву обрушился сильнейший ливень. В отдельных районах столицы меньше чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков.

«Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком», — указали в городском хозяйстве Москвы.

Помимо этого, бригады «Мосводостока» приступили к открытию водоприемных решеток для пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника, заключили в ведомстве.