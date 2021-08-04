Дептранс рассказал о водителе попавшего в аварию в Новой Москве автобуса

Водитель автобуса, который попал в ДТП в районе аэропорта Внуково, перед сменой прошел медицинский осмотр. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

В парке Мосгортранса мужчина работает уже 11 лет. Его общий водительский стаж — 30 лет. Он прошел медосмотр перед сменой, режим труда и отдыха был соблюден, уточнили в ведомстве.

ЧП произошло сегодня на Боровском шоссе. По предварительным данным, пострадали около 10 человек. На месте работают экстренные службы, медики. Среди тех, кто получил травмы, есть трое детей и беременная женщина, уточнил источник «360».

Автобус въехал в машину спецтехники. По предварительной версии, причиной могло стать нарушение безопасности во время дорожных работ.