Эксклюзив 19 января 2023, 14:16 Департамент финансов в Москве эвакуировали из-за короткого замыкания Источник «360»: 50 работников департамента финансов в Москве эвакуировали из-за замыкания РИА «Новости»

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В Замоскворечье из здания департамента финансов эвакуировали около 50 сотрудников. Из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар, который потушили до приезда спасателей, рассказал источник «360».

Вызов приняли около 13:20, через 15 минут подразделение МЧС приехало на место. В административном здании на улице Бахрушина произошло короткое замыкание проводки.

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Первыми неприятный запах почувствовали сотрудники на пятом этаже, и в департаменте объявили эвакуацию. К приезду спасателей вышли около 50 человек, помощь не понадобилась — огонь потушили. Он занял меньше квадратного метра.

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В декабре на территории Балашихи по той же причине загорелся ТЦ «Стройпарк», версию о коротком замыкании подтвердила прокуратура. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров, здание частично обрушилось. Один мужчина отравился угарным газом.