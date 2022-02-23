Денис Пушилин рассказал о погибших мирных жителях в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал «критичной» ситуацию на линии соприкосновения в ДНР, выступая перед журналистами. Он рассказал о четырех мирных жителях, погибших при обстрелах со стороны Украины. Отрывок пресс-конференции опубликовало в своем Telegram-канале издание Ura.ru.

«По последним событиям мы видим, что агрессия со стороны Украины возрастает. То, что вызывало у нас на каких-то этапах просто опасения, — это скопление большого количества личного состава, скопление техники и поставки вооружения со стороны стран Запада — сейчас уже проявляется в виде провокаций и, к сожалению, гибели в том числе гражданского населения», — рассказал Пушилин.

Он перечислил погибших за последние дни: «Это мужчина, простой шахтер, который шел на работу. <…> Это трое гражданских в автомобиле, которые были уничтожены огнем противника».

Генеральный штаб ВС Украины объявил о начале призыва на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Будут призваны офицеры и рядовой состав.