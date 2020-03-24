24 марта 2020, 10:21
Деньги украли из магазина белорусских продуктов в Санкт-Петербурге
Неизвестный похитил выручку магазина «Белорусские продукты» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На ограбление мужчина пришел с предметом, который был похож на автомат. Об этом сообщили «Невские новости».
По информации ИА Nation News, злоумышленник угрожал продавцу и забрал деньги из кассы. После этого он скрылся с места происшествия. По камерам видеонаблюдения в магазине сотрудники полиции выяснили, что мужчине удалось похитить восемь тысяч рублей.
Работник магазина не пострадал. Теперь правоохранителям предстоит установить личность преступника.