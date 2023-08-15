15 августа 2023, 07:43
День траура объявили в Дагестане после взрыва на АЗС
Глава Дагестана Меликов объявил 15 августа днем траура
В Дагестане 15 августа объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Администрация главы республики сообщила об этом в Telegram-канале.
Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане. На зданиях приспустят государственные флаги, на телевидении отменят развлекательные программы, в учреждениях культуры — увеселительные мероприятия.
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Администрация главы Дагестана подтвердила, что при взрыве на АЗС 14 августа пострадали 102 человека, из них 27 погибли. Спасатели с участием кинологической службы продолжили разбирать завалы в поисках людей. Спецборт МЧС России доставит раненых в медучреждения Москвы.
Дагестан
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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