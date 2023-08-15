Происшествия 15 августа 2023, 07:43 День траура объявили в Дагестане после взрыва на АЗС Глава Дагестана Меликов объявил 15 августа днем траура РИА «Новости»

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В Дагестане 15 августа объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Администрация главы республики сообщила об этом в Telegram-канале.

Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане. На зданиях приспустят государственные флаги, на телевидении отменят развлекательные программы, в учреждениях культуры — увеселительные мероприятия.

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Администрация главы Дагестана подтвердила, что при взрыве на АЗС 14 августа пострадали 102 человека, из них 27 погибли. Спасатели с участием кинологической службы продолжили разбирать завалы в поисках людей. Спецборт МЧС России доставит раненых в медучреждения Москвы.