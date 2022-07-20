Жительница Екатеринбурга выхаживает 11 собак и кошек, которые провели больше двух недель в квартире с мертвыми хозяевами. Она рассказала «360», что волонтеры вызволили животных в тяжелом состоянии, страдающих от обезвоживания и отравления. СКР по Свердловской области начал проверку.

Жили взаперти

Волонтеры вскрыли подозрительную квартиру на улице Малышева 16 июля, в ней — семья. По состоянию тел они поняли, что хозяева умерли больше двух недель назад.

Сказали, что, скорее всего, был криминал — оба мертвы и лежали давно. Мне позвонили соседи Татьяна Бронских зоозащитница.

В квартире было грязно, разбросаны вещи. Все это время животные были предоставлены сами себе, без еды и воды. От безысходности они питались своими хозяевами.

Среди питомцев — китайская хохлатая. В городе знали, что женщина помогает собакам этой породы, поэтому позвонили именно ей, а заодно предложили приютить остальных питомцев покойных. Она согласилась.

Отравление, обезвоживание и сепсис

Животные оказались в тяжелом состоянии. У них диагностировали отравление трупным ядом, сильное обезвоживание, у одного кота — травму лапы и сепсис. Двух не удалось спасти.

Один пес был в клинике, котик тоже до сих пор находится там. Животные у нас на реабилитации и лечении, планируем сдать анализ крови, чтобы узнать, насколько пострадали почки и печень. Буквально день-два — и они бы погибли Татьяна Бронских зоозащитница.

Отмывать животных помогал грумер. Сейчас ветеринары продолжают бороться за их здоровье.

Началась проверка

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга начал проверку. В квартире нашли тела мужчины 1960 года рождения и женщины 1967 года рождения. Версию о криминале следователи опровергли.

«По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точные причины смерти граждан выясняются в ходе судебно-медицинских экспертиз», — сказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По результатам исследований в СКР примут процессуальное решение.