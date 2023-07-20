Происшествия 20 июля 2023, 12:13 Дельтапланеристы столкнулись в небе Ставропольского края Глава Предгорного округа Бондаренко сообщил о столкновении в небе двух дельтапланеристов Пресс-служба Генпрокуратуры

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Ошибка пилотирования привела к столкновению в небе двух дельтапланеристов около горы Юца в Ставропольском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного округа региона Николай Бондаренко.

Он уточнил, что оба пилота при крушении сломали ноги. Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место медики. Угрозы жизни для дельтапланеристов нет.

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«В небе столкнулись житель поселка Иноземцево 1975 года рождения и житель Москвы 1986 года рождения», — написал Бондаренко.

Для изучения обстоятельств аварии на место прибыли сотрудники Минераловодского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК.