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    25 июля 2021, 12:25

    Дельтапланерист насмерть разбился в Башкирии

    Андрей Иванов

    Утром 25 июля в пяти километрах от башкирского села Старобайрамгулово на горе Кумас упал дельтаплан без мотора. Его пилот погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

    Дельтапланерист насмерть разбился в Башкирии

    «Произошло падение дельтаплана без мотора. В результате происшествия пострадал один взрослый человек, личность устанавливается. К сожалению, в 10:40 по Москве констатирована смерть дельтапланериста», — рассказали в ведомстве.

    На месте падения дельтаплана сейчас работают спасатели, представители местной администрации муниципального образования, медики и полицейские Учалинского района. Информации о причине гибели дельтапланериста пока нет.

    В мае около деревни Кузьминка в Костромской области разбился дельтапланерист 1963 года рождения. Он собрался продать летательный аппарат и хотел показать его в действии.