Дельтапланерист насмерть разбился в Башкирии

Утром 25 июля в пяти километрах от башкирского села Старобайрамгулово на горе Кумас упал дельтаплан без мотора. Его пилот погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

«Произошло падение дельтаплана без мотора. В результате происшествия пострадал один взрослый человек, личность устанавливается. К сожалению, в 10:40 по Москве констатирована смерть дельтапланериста», — рассказали в ведомстве.

На месте падения дельтаплана сейчас работают спасатели, представители местной администрации муниципального образования, медики и полицейские Учалинского района. Информации о причине гибели дельтапланериста пока нет.

В мае около деревни Кузьминка в Костромской области разбился дельтапланерист 1963 года рождения. Он собрался продать летательный аппарат и хотел показать его в действии.