Параплан совершил жесткую посадку в подмосковной деревне

«Около 15:30 по московскому времени в деревне Федоровское Сергиевопосадского городского округа совершил жесткую посадку параплан, пилот получил травмы», — рассказали «360» в ведомстве.

Пострадавшего пилота отвезли в больницу. Сейчас специалисты изучают все обстоятельства ЧП. Информации о состоянии получившего травмы и причинах происшествия пока нет. К ликвидации последствий случившегося в деревне Федоровское привлекли 11 человек и четыре единицы техники.