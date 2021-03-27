Дельталет разбился в Челябинской области. Пилот погиб

В Челябинской области разбился дельталет. Крушение произошло в районе поселка Александровка Кусинского района, сообщили «360» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Дельталетом управлял 45-летний житель Челябинска. Пилот скончался от полученных травм.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии.

Ведомство распространило видео с места ЧП. На кадрах видна перевернутая кабина и крылья летательного аппарата.

Село Александровка находится в 150 километрах к северо-западу от Челябинска.

Дельталет — один из наиболее простых и дешевых летательных аппаратов. Он имеет форму крыла в виде буквы дельта и колесную тележку с двигателем.

Ранее на этой неделе в Калининградской области упал в море вертолет Ка-32 МЧС. На борту находился опытный экипаж. Бортмеханик погиб, второй пилот и командир судна попали в больницу. Вертолет находится на небольшой глубине. После его подъема причины аварии можно будет установить с помощью бортовых самописцев.