Делом о ЧП в коллекторе под Ростовом займется центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил направить уголовное дело о ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области в центральный аппарат СК. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Число погибших в результате ЧП в коллекторе под Таганрогом достигло 10 человек. Их тела уже извлекли на поверхность. Точное количество жертв устанавливается.

Погибшие являлись рабочими таганрогского водоканала. По предварительной версии, они пострадали из-за отравления. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

В администрации Таганрога рассказали, что пять пострадавших при ЧП находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии.

В мэрии Таганрога ранее сообщили, что точное число погибших неизвестно из-за затопления колодца.

Трагедия произошла при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

Причиной гибели рабочих назвали аварию на станции перекачки и выброс метана.