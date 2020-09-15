Дело завели в отношении петербуржца, хранившего дома оружейный арсенал

Уголовное дело завели в отношении жителя Санкт-Петербурга, который хранил в квартире оружейный арсенал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По словам полицейских, в августе нынешнего года в ходе обыска в квартире на Народного Ополчения у мужчины 1986 года рождения обнаружили боеприпасы и оружие. Стражи порядка нашли затворы, две личинки от винтовки «Мосина», коробку и ствол от огнестрельного оружия. Также в доме у петербуржца нашли пистолет с магазином, 15 детонаторов и корпус гранаты, пишет ИА «Невские Новости».

Уточняется, что разрешения на хранение этих предметов у мужчины не было. Правоохранители завели в отношении нарушителя дело. С него взяли подписку о невыезде.