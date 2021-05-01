Дело завели после смерти девочки в детском саду в Нижегородской области

Девочке стало плохо в одном из детских садов Нижегородской области. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался. Следователи уже завели уголовное дело и начали расследование.

«По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — привел ТАСС сообщение пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области.

По информации сайта kp.ru, трехлетняя девочка ходила в детский сад в поселке Вача. Днем 21 апреля родителям ребенка позвонила воспитательница со словами, что девочку рвет кровью. На место приехала бригада скорой помощи, которая доставила ребенка в тяжелом состоянии в больницу.

«Она поступила уже без сознания. Вся одежда и лицо были в крови», — рассказал сотрудник центральной районной больницы.

Более получаса врачи пытались спасти девочке жизнь, но сделать этого не удалось. Источник сайта в силовом ведомстве уточнил, что к смерти привело желудочно-кишечное кровотечение неясной этиологии. Так как кровотечение было массивным, у ребенка случился постгеморрагический шок, пояснил собеседник сайта.

«На каких-либо учетах они не состояли, к административной ответственности не привлекались — обычная положительная семья», — отметил другой источник.

По его словам, всего семья воспитывает четверых детей. Отец девочки работает водителем в пожарной части, а мать — методистом в местном клубе.

Теперь во всех обстоятельствах смерти девочки предстоит разобраться следователям.