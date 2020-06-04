04 июня 2020, 17:00
Дело завели из-за обрушения балконов в жилом доме Санкт-Петербурга
Дело об административном правонарушении завели на Жилкомсервис из-за обрушения балконов жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Государственной жилищной инспекции.
По данным ИА «Невские новости», сразу четыре балкона обрушилось на тротуар. К счастью, никто не пострадал. Жилкомсервис будет обязан провести работы по укреплению фасада дома до 15 июня.