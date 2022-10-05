Дело за уклонение от частичной мобилизации впервые возбудили в России | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 14:53 Поделиться Telegram

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Viber Дело за уклонение от частичной мобилизации впервые возбудили в России Правозащитник Чиков заявил о первом уголовном деле в России за уклонение о мобилизации

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Российские правоохранители завели первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Об этом в Telegram-канале рассказал руководитель международной группы «Агора*» Павел Чиков.

Его организация занимается правозащитной деятельностью.

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«В Пензе возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации», — написал он.

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По словам Чикова, этим вопросом занимается Зареченский межрайонный следственный отдел СКР. Он отметил, что дело возбудили по статье 328 Уголовного кодекса России. По словам Чикова, главного фигуранта дела обвинили в отказе подписать повестку в военный комиссариат.

Главного фигуранта уже задержали. Руководитель «Агоры*» сказал, что в этом участвовала силовая поддержка ОМОНа. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Там он находится уже вторые сутки. О его состоянии пока не сообщается.

Чиков отметил, что 5 октября следователь должен участвовать в суде. Там сотрудник правоохранительного органа выступит с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также глава «Агоры*» напомнил разъяснения российского Верховного суда по статье 328 Уголовного кодекса. Согласно заявлению ведомства, этот закон применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

По данным Чикова, адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

* "Агора" - признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.

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