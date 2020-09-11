Дело возбудили в отношении водителя, сбившего человека при парковке

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего человека во время парковки в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Авария произошла в феврале нынешнего года рядом с домом 17 по улице Константина Заслонова. Как отмечают следователи, водитель, не убедившись в безопасности маневра, наехал на пешехода, когда сдавал назад. Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в медицинское учреждение, пишет сайт «Петербургский дневник».

В настоящий момент дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.