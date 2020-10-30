Дело возбудили в отношении пензенца, напавшего с ножом на знакомого

21 октября житель города пришел к знакомой домой. Спустя время к ним присоединились двое ее приятелей. Мужчина сделал замечание одному из них за его якобы слишком громкий голос. В итоге хозяйка квартиры попросила гостей уйти. Мужчина, который пришел первым, остался.

Через некоторое время гость, голосом которого были недовольны, вернулся с двумя товарищами и позвал обидчика выяснить отношения на улицу. В итоге мужчины подрались. Участник конфликта, который вызвал мужчину на разговор, получил два ножевых ранения.

Пострадавшего госпитализировали. Он находится на стационарном лечении. Злоумышленника задержали. В настоящий момент ведется расследование.