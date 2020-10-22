Дело возбудили в отношении главы лесничества за избиение мужчины кастетом

Уточняется, что 5 октября в межрайонную больницу с ушибом и сотрясением головного мозга, а также переломом лобной кости и гемосинусом обратился 21-летний местный житель. Он рассказал, что в районе кафе «Зазеркалье» на Советской улице на него напал неизвестный.

В среду, 21 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в избиении 26-летнего начальника Волховского лесничества. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.