Происшествия 15 сентября 2023, 15:07 Дело возбудили против водителя Mercedes, попавшего в ДТП в центре Москвы Уголовное дело возбудили после ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве

Читать 360tv в

Против водителя Mercedes, попавшего в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по пунктам а, в части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Реклама

Прокуратура взяла на контроль расследование и установление правомерности завладения транспортным средством. Помимо дела о нарушении правил дорожного движения, подозреваемого могут привлечь по статье об угоне.

В ведомстве уточнили, что мужчина не справился с управлением и врезался в мачту освещения, а затем — в такси Skoda Octavia. В ДТП пострадали пять человек, включая трех пассажиров такси. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, машину угнал 21-летний работник мойки. Мужчина был пьян и находился за рулем без водительских прав.

Автомобиль принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальоре. Он прокомментировал для «360» произошедшее.