15 сентября 2023, 15:07
Дело возбудили против водителя Mercedes, попавшего в ДТП в центре Москвы
Уголовное дело возбудили после ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
Против водителя Mercedes, попавшего в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по пунктам а, в части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.
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Прокуратура взяла на контроль расследование и установление правомерности завладения транспортным средством. Помимо дела о нарушении правил дорожного движения, подозреваемого могут привлечь по статье об угоне.
В ведомстве уточнили, что мужчина не справился с управлением и врезался в мачту освещения, а затем — в такси Skoda Octavia. В ДТП пострадали пять человек, включая трех пассажиров такси. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
По информации СМИ, машину угнал 21-летний работник мойки. Мужчина был пьян и находился за рулем без водительских прав.
Автомобиль принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальоре. Он прокомментировал для «360» произошедшее.
ДТП
Москва 2023
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