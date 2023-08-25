25 августа 2023, 13:34
Дело возбудили против владельцев кафе в Москве после массового отравления
СК возбудил уголовное дело из-за отравления 32 человек в кафе на севере Москвы
Из-за отравления 32 человек в кафе на севере Москвы возбудили уголовное дело. Об этом сообщил столичный главк Следственног комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 ст. 238 Уголовного кодекса России („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“)», — говорится в сообщении ведомства.
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По информации следствия, между 20 и 24 августа 32 человека обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после употребления продукции одной из точек быстрого питания на севере Москвы. В настоящее время 28 человек находятся на стационарном лечении и получают медицинскую помощь.
Следователи Главного следственного управления СК Москвы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора начали расследование и проведение необходимых экспертиз.
Ранее число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76. Трем пострадавшим меньше шести лет, шестерым — от семи до 14 лет, еще 10 отравившихся — подростки 15–17 лет.
Следственный комитет России
Рестораны
Москва 2023
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