Происшествия 12 января 2024, 17:10 Дело возбудили после убийства женщины в подвале на востоке Москвы СК возбудил уголовное дело после убийства женщины в подвале на востоке Москвы Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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В Москве возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела женщины на 16-й Парковой улице. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в строительном мешке утром 12 января. Следователи приступили к изучению записей с видеокамер и опросу очевидцев.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и поручили провести розыскные мероприятия.

По информации Telegram-канала «112», женщина познакомилась с предполагаемым убийцей на сайте знакомств и отправилась с ним на свидание в подвал многоэтажки. Перед встречей она сообщила дочери о своих планах, которая позже и обратилась в полицию, когда мать не вышла на связь.