Происшествия 19 января 2024, 10:16 Дело возбудили после сообщений о поджоге дома бойца СВО в Истре Подмосковный СК возбудил дело после сообщений о поджоге дома бойца СВО в Истре РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Данные, которые стали причиной проверки и возбуждения уголовного дела, появились в одном из Telegram-каналов. Авторы сообщения указали, что в 2023-м директор управляющей компании, в которой раньше работал участник СВО, начал требовать, чтобы тот каждый месяц платил ему деньги якобы в счет долга. При этом он оказывал давление на близких мужчины.

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Кроме того, по информации канала, в январе этого года дом военнослужащего в Истре специально подожгли. В результате никто не пострадал.

После этого СК возбудил дело об умышленном поджоге дома участника СВО и других противоправных действиях против семьи бойца СВО. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации», — подчеркнули в пресс-службе.