Происшествия 20 декабря 2022, 18:59 Дело возбудили после пожара на газопроводе в Чувашии Следком завел дело по факту пожара на газопроводе в Чувашии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту пожара на газопроводе в Чувашии, при котором погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи возбудили дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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По версии следствия, на участке газопровода рядом с населенным пунктом Ямбахтино произошли утечка и возгорание газа. При пожаре погибли три сотрудника газовой службы, еще один человек получил травмы, его отвезли в больницу.

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Глава Чувашии Олег Николаев уточнял, что ЧП произошло во время монтажных работ. Жители ближайших деревень стали свидетелями огромного столпа огня, высота которого составила несколько десятков метров.

Обслуживающая участок компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уточняла, что в связи с пожаром перебоев с поставками газа не будет. Транспортировка энергоносителя потребителям идет в данный момент по параллельным трубам.