07 февраля 2024, 14:41
Дело возбудили после обнаружения тела мужчины на западе Москвы
СК возбудил дело после обнаружения тела избитого мужчины на западе Москвы
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудили после обнаружения тела мужчины на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По информации ведомства вечером 5 февраля около Боровского проезда нашли труп 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На его теле обнаружили множество различных травм.
Реклама
«Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», — прокомментировали в пресс-службе СК.
Ведомство начало устанавливать подробности произошедшего и людей, причастных к этому. Следователи также назначили судебные экспертизы.
Ранее тело известного татарского хореографа нашли возле железнодорожного переезда в Москве. Мужчина пропал еще 3 февраля.
Уголовное дело
Следственный комитет России
Москва
Реклама
Реклама