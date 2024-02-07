Происшествия 07 февраля 2024, 14:41 Дело возбудили после обнаружения тела мужчины на западе Москвы СК возбудил дело после обнаружения тела избитого мужчины на западе Москвы Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудили после обнаружения тела мужчины на западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства вечером 5 февраля около Боровского проезда нашли труп 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На его теле обнаружили множество различных травм.

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«Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», — прокомментировали в пресс-службе СК.

Ведомство начало устанавливать подробности произошедшего и людей, причастных к этому. Следователи также назначили судебные экспертизы.

Ранее тело известного татарского хореографа нашли возле железнодорожного переезда в Москве. Мужчина пропал еще 3 февраля.