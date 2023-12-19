Происшествия 19 декабря 2023, 18:30 Дело возбудили после гибели рабочих на юге Москвы СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на юге Москвы РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих на юге Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“)», — уточнили в СК.

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По данным ведомства, 19 декабря на строительной площадке на Ереванской улице в Москве пожарные блоки упали на бытовое помещение, в котором находилось два человека. От полученных травм рабочие скончались на месте.

Следователи и криминалисты начали выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

По информации источника «360», обрушение произошло из-за таяния снега. Незакрепленные бетонные блоки сдвинулись и упали на стоявшую рядом бытовку.

Накануне в Москве строители рухнули с семиметровой высоты во время возведения бассейна. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.