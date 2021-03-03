Дело возбудили по факту гибели двух детей при пожаре во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в 25-этажном жилом доме во Владивостоке, сообщил сайт СУ СК России по Приморскому краю.

Возгорание произошло вечером 2 марта в квартире на 21-м этаже дома по улице Нейбута. Дым от пожара распространился на весь подъезд. Во время тушения спасатели эвакуировали из здания 10 человек. Четырех детей госпитализировали, двоих из них спасти не удалось. Им было четыре и девять лет, написала газета «Известия».

По предварительной информации, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Ожогов на телах нет. Ребята были дома одни. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и детали произошедшего.

Пользователи Сети заявили, что пожарные расчеты долго не могли подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.