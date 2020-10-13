Дело возбудили по делу об убийстве новорожденного ребенка и женщины

Уголовное дело возбудили в отношении 37-летнего мужчины по делу об убийстве новорожденного ребенка и женщины в Славянском районе Кубани, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый в совершении преступления рассказал, что в ночь на 11 октября он распивал спиртные напитки вместе со своей гражданской женой. У пары завязался конфликт из-за того, что мужчина не приносит деньги в семью. По версии следствия, житель Кубани ударил полуторамесячного сына по голове и убил его. Сожительница обвиняемого бросилась убегать, но он догнал ее и несколько раз ударил ножом в спину.

«После произошедшего подозреваемый лег спать. На следующий день фигурант сообщил о содеянном знакомой, которая в свою очередь, вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи», — процитировал сотрудников СК сайт «Русская планета».

Медицинские специалисты констатировали смерть потерпевших. Она наступила в результате причиненных им повреждений. Мужчину собираются заключить под стражу. Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.