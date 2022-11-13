Происшествия 13 ноября 2022, 01:53 Дело возбудили из-за сбежавшей из детского сада полуторагодовалой девочки в Кирове СК по Кировской области возбудил дело после ухода маленького ребенка из детского клуба Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Владелица детского клуба, из которого на улицу самостоятельно ушла полуторагодовалая девочка, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кировской области.

Инцидент случился днем 10 ноября. Прохожие увидели на улице Чапаева маленького ребенка, на котором был только подгузник. Девочка шла босиком. Курьер и пенсионерка отнесли ребенка в квартиру и вызвали скорую помощь.

Реклама

Оказалось, что сотрудники частного детского сада не заметили пропажи ребенка, который отсутствовал около часа. В отношении владелицы клуба возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

Реклама

По предварительной версии, одна из работниц детсада забыла закрыть дверь помещения, где спали дети. В итоге одна из воспитанниц убежала на улицу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщала прокуратура Кировской области.