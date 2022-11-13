13 ноября 2022, 01:53
Дело возбудили из-за сбежавшей из детского сада полуторагодовалой девочки в Кирове
СК по Кировской области возбудил дело после ухода маленького ребенка из детского клуба
Владелица детского клуба, из которого на улицу самостоятельно ушла полуторагодовалая девочка, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кировской области.
Инцидент случился днем 10 ноября. Прохожие увидели на улице Чапаева маленького ребенка, на котором был только подгузник. Девочка шла босиком. Курьер и пенсионерка отнесли ребенка в квартиру и вызвали скорую помощь.
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Оказалось, что сотрудники частного детского сада не заметили пропажи ребенка, который отсутствовал около часа. В отношении владелицы клуба возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».
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По предварительной версии, одна из работниц детсада забыла закрыть дверь помещения, где спали дети. В итоге одна из воспитанниц убежала на улицу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщала прокуратура Кировской области.
Дети
Следственный комитет России
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