14 марта 2023, 17:54
Дело возбудили из-за покушения на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области
СК возбудил дело по факту покушения на убийство замглавы ВГА района Херсонской области
Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гура госпитализировали после покушения. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом», — уточнили в СК.
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Следствие установило, что в понедельник, 13 марта преступники заложили у входа в кафе в Новой Каховке самодельное взрывное устройство. В результате взрыва замглавы ВГА получил ранение, его доставили в больницу.
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Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Гура попытались подорвать в автомобиле. Он припарковался рядом со столовой «Смачна краина», в этот момент раздался взрыв.
Следственный комитет России
Ситуация в Херсоне
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