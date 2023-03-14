Происшествия 14 марта 2023, 17:54 Дело возбудили из-за покушения на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области СК возбудил дело по факту покушения на убийство замглавы ВГА района Херсонской области РИА «Новости»

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Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гура госпитализировали после покушения. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом», — уточнили в СК.

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Следствие установило, что в понедельник, 13 марта преступники заложили у входа в кафе в Новой Каховке самодельное взрывное устройство. В результате взрыва замглавы ВГА получил ранение, его доставили в больницу.

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Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Гура попытались подорвать в автомобиле. Он припарковался рядом со столовой «Смачна краина», в этот момент раздался взрыв.