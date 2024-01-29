Происшествия 29 января 2024, 13:53 Дело уральского экс-полицейского получило новый оборот Экс-полицейскому с Урала Золотко выдвинули обвинения из-за тайного захоронения

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Бывшего полицейского Юрия Золотко обвинили в превышении должностных полномочий после того, как на кладбище в поселке городского типа Шаля нашли незаконное захоронение. Родственники Золотко заявили, что это месть его руководства, сообщило РИА «Новости».

Зимой 2023 года рабочие, копавшие могилу, наткнулись на три тела — два мужских и одно женское. Прибывшие полицейские не стали выяснять причину, по которой в земле оказались эти тела, и попросили могильщиков закопать останки. Вскоре в эту же могилу положили гроб пенсионерки.

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Бывший участковый Юрий Золотко заявил, что полиция не стала разбираться с делом, поскольку руководство местного отдела связано с похоронной мафией. Супруга экс-полицейского Кристина пояснила, что, возможно, на этом наживается администрация кладбища или похоронная служба, поскольку на захоронение тел, о которых некому позаботиться, выделяют средства из бюджета.

Золотко написал о нарушении в СК. Сотрудники регионального управления не увидели состава преступления в действиях шалинских правоохранителей. Однако в декабре 2023 года фигурантом уголовного дела стал сам Золотко. Его задержали бойцы специального назначения.