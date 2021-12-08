Дело подозреваем в убийстве трех человек рассмотрят в суде Сочи

В Краснодарском суде рассмотрят дело 52-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве своего напарника. Об этом написал «Царьград».

По данным следствия, ссора между друзьями произошла 26 октября 2020 года. Во время распития спиртных напитков двое рабочих поссорились между собой на бытовой почве. Обвиняемый схватил нож, зарезал своего друга и скрылся с места преступления.

В январе этого года, находясь в Краснодаре, злоумышленник зарезал двух мужчин, которые работали вместе с ним на стройке, считает следствие. У одного из погибших он забрал телефон и беспроводную зарядку.

Правоохранителям удалось задержать преступника по горячим следам. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство», а также по статье «Кража имущества потерпевших». В скором времени ему вынесут приговор.